https://static.news.ru/photo/a0f39992-b602-11e9-8fd9-fa163e074e61_660.jpg Любовь Соболь (в центре) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Нарушение правил проведения митинга инкриминируется юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь. Как сообщил её адвокат Иван Сустин, суд рассмотрит административное дело 3 августа.

Суд состоится сегодня, — цитирует защитника ТАСС .

Собеседник агентства сообщил, что Соболь в настоящее время находится в ОВД «Московский». Ей инкриминируют статью КоАП «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания или митинга».

Как писал News.ru, ранее силовики задержали Соболь на выходе из штаба на Рождественском бульваре в центре Москвы. До этого столичная прокуратура предупредила её о незаконности акции солидарности с недопущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционными кандидатами 3 августа.