Оппозиционного политика Алексея Навального задержали сотрудники правоохранительных органов за повторное нарушение правил проведения уличных акций, сообщила его адвокат Ольга Михайлова.
Она отметила, что новое задержание также может быть связано с будущим мероприятием оппозиции в связи с недопуском ряда независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, передаёт «
Пикеты и акции начались около здания Мосгоризбиркома после того, как инстанция отказалась регистрировать кандидатами в депутаты нескольких независимых самовыдвиженцев. Комиссия забраковала их подписи и отказала в участии в выборах. 21 июля в поддержку независимых кандидатов прошёл многотысячный санкционированный митинг.
Как писал News.ru, в пресс-службе Центрального округа войск Национальной гвардии РФ прокомментировали задержание Навального.