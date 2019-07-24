https://static.news.ru/photo/d44318a2-ae0c-11e9-8fc6-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Оппозиционного политика Алексея Навального задержали сотрудники правоохранительных органов за повторное нарушение правил проведения уличных акций, сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

Она отметила, что новое задержание также может быть связано с будущим мероприятием оппозиции в связи с недопуском ряда независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, передаёт « Свободная Пресса ».

Пикеты и акции начались около здания Мосгоризбиркома после того, как инстанция отказалась регистрировать кандидатами в депутаты нескольких независимых самовыдвиженцев. Комиссия забраковала их подписи и отказала в участии в выборах. 21 июля в поддержку независимых кандидатов прошёл многотысячный санкционированный митинг.

Как писал News.ru, в пресс-службе Центрального округа войск Национальной гвардии РФ прокомментировали задержание Навального.