https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина могут этапировать в колонию к концу недели, заявил адвокат первого спортсмена Игорь Бушманов. По словам юриста, представляющего полузащитника «Краснодара», обычно перевод из СИЗО осуществляется в выходные дни.

В связи с этим осуждённые возможно отправятся в колонию в одной из ближайших к Московской областей 6 или 7 июля. При этом информация о том, в какое именно учреждение этапируют футболистов, не разглашается, передаёт « 360 ».

Ранее News.ru писал, что Мамаев на время заключения может остаться в числе хозобслуги следственного изолятора «Бутырка». Об этом рассказал замдиректора ФСИН Валерий Максименко.