https://static.news.ru/photo/b973c098-a309-11e9-9623-fa163e074e61_1024.jpg Камера в женской ИК Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Снижение применения порога самой строгой меры пресечения в уголовно-процессуальном кодексе – заключения под стражу — имеет довольно широкий спектр последствий. Об этом News.ru заявил адвокат Михаил Грачёв, который прокомментировал новость о том, что ФСИН и СПЧ предложили запретить заключать под стражу в России беременных женщин, женщин с малолетними детьми и инвалидов I и II групп за исключением обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Экономии бюджета на специальных условиях содержания под стражей противостоит, например, увеличение расходов на электронные браслеты и датчики слежения, проведение специфических исследований по состоянию здоровья и диагностике беременности. К слову, в случае реализации данного предложения ФСИН следователь должен будет получить такое заключение до истечения 48 часов с момента фактического задержания, — заявил Грачёв.

При этом он отметил, что, с точки зрения тенденции последнего времени, предложение ФСИН и СПЧ представляет собой безусловный шаг вперёд. Грачёв также напомнил о возможном увеличении вовлечённости перечисленных в предложении категорий граждан в преступную деятельность. В то же время, как отмечает адвокат, сложившаяся правоприменительная практика показывает, что в большинстве случаев заключение под стражу применяется всё-таки с учётом личности подозреваемого и сведений о доказательствах вменяемого преступления.

Верховный суд обязывает устанавливать и исследовать широкий круг обстоятельств, в частности трудоустроенность, наличие места жительства, труднорасторгаемых социальных связей. И, как всегда, не будем забывать, что ключевыми субъектами этих отношений являются человек и должностное лицо, — сказал Грачёв.

Адвокат также отметил, что, несмотря на демонстрируемый гуманизм правосудия, залогом благоприятного решения была и остаётся грамотно построенная совместно с защитником позиция по делу.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов в разговоре с News.ru рассказал, что вопрос перенаселённости следственных изоляторов является давней проблемой, однако она постепенно решается. Исправить ситуацию помогут в том числе и те предложения, которые СПЧ и ФСИН подготовили по поручению президента РФ в целях улучшения условий содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей.