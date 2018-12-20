Администрацию Оренбурга возглавил Дмитрий Кулагин

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Дмитрий Кулагин

Городской совет Оренбурга избрал на должность мэра города замглавы области Дмитрия Кулагина. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно.

В общей сложности на пост главы администрации города претендовали 34 человека. В их число входили сотрудники мэрии, политики, предприниматели и один представитель шоу-бизнеса.

В итоге конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов. Соперником Кулагина в борьбе за пост мэра стал руководитель Северного округа Оренбурга Сергей Чуфистов. Оба претендента на должность выступили 20 декабря перед горсоветом со своими программами развития города. Депутаты отдали предпочтение Кулагину.

«В настоящее время в оренбургской мэрии проходит процедура принесения новым главой присяги жителям Оренбурга», — рассказал РИА Новости представитель местного парламента.

Предшественник Кулагина — Евгений Арапов — некоторое время назад был арестован. Ему вменяется получение взяток в крупном размере и незаконное ведение предпринимательской деятельности.

Ранее News.ru сообщил о подготовке конкурса по выборам мэра Челябинска. С сегодняшнего дня городская дума начала принимать документы от претендентов. Сам конкурс намечен на 22 февраля. Сейчас обязанности главы города временно исполняет Владимир Елистратов.