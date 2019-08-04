https://static.news.ru/photo/6152743e-b6b6-11e9-b56a-fa163e074e61_660.jpg Фото: palsascha/instagram

Актёр Александр Паль, задержанный на несогласованном митинге за честные выборы в Москве, рассказал о своём освобождении из ОВД. Представитель администрации президента Владимира Путина позвонил на его телефон и попросил передать трубку сотруднику полиции, поделился артист.

По его словам, полицейский поговорил с человеком из АП, передаёт « Дождь ».

Сотрудник полиции сказал: «Я не отвечаю, звоните начальству». Положил трубку, я спросил, что они хотели. «Сейчас узнаем». Через десять минут зашёл майор полиции и сказал: «Паль? Пройдёмте со мной». Вывел меня на лестницу, довёл до решётки и сказал: «Не имеем права задерживать». Я сказал: «А почему вы меня отпускаете?» Он сказал: «Я не знаю, мне позвонил кто-то сверху и сказали вас отпустить», — заявил он.

Паль добавил, что также получал звонки от журналистов «Новой газеты» и неопределённых номеров, один из которых и относился к президентской администрации.

Ранее News.ru писал, что Паль был задержан на незаконном митинге за свободные выборы в Мосгордуму. Его отпустили спустя несколько часов.

Видео задержания нескольких участников несанкционированного мероприятия появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.