https://static.news.ru/photo/668fa896-ad5a-11e9-8521-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Абызов Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов заявил на заседании в Басманном суде, что следствие пытается разрушить его бизнес путём ареста активов на 20 млрд рублей.

Зачем следствию арестовать активы на 20 млрд, если сумма вменяемых хищений — 4 млрд, а санкция по этой статье не может превышать 500 млн рублей? Для того, чтобы разрушить бизнес и оказать на меня давление, — высказался обвиняемый.

Также Абызов заявил о других способах давления со стороны следствия.

Мне отказывают в телефонных звонках и свиданиях с родными. Это, по мнению следствия, может помешать ходу дела. На протяжении полутора месяцев я не мог получить разрешения на посещение церкви. Если вы возьмите в заложники мою семью, то может у вас что-то получится в плане давления на меня. Судя по всему, вы движетесь в правильном направлении, Сергей Сергеевич, — сказал Абызов, обращаясь к следователю Степанову.

Кроме того, бывший министр назвал прошедшие четыре месяца с момента возбуждения уголовного дела абсурдом и попросил прощения у фигурантки Фраайденберг. Мера пресечения в отношении нее избирается на том же заседании, что и Абызову.

Четыре месяца, которые я провёл в Лефортово, — четыре месяца большого и глобального абсурда. Я работал в режимном объекте, поэтому все мои контакты фиксировались. Я познакомился с Фрайденберг здесь, в стеклянном ящике — и я координировал её действия? Точно так же с остальными фигурантами, которых я не видел десятки лет. Как можно руководить людьми, которых не видел, при этом находясь на заседании правительства Российской Федерации? Я прошу прощения у этой женщины и у её мужа. Она оказалась здесь из-за меня и моей фамилии. Что она здесь делает? — восклицает Абызов.

ФСБ задержала Михаила Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.

Ранее News.ru писал о том, что фигуранты дела Абызова не признали вину.