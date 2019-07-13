Перебои в работе «Билайна» произошли в западной части РФ.
Как сообщает портал Downdetector, у 71% пользователей проблемы с мобильной связью, 10% столкнулись с отсутствием мобильного Интернета. 17% абонентов жалуются на возникновение обеих проблем.
Сообщения о сбое приходят в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Саратова, Казани и Воронежа. По данным руководства оператора, специалисты заканчивают устранение проблем.
В ближайшее время доступ будет восстановлен в полном объеме, — передаёт «Коммерсант» комментарий компании.