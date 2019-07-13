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Популярный телеведущий Андрей Малахов, приняв участие в телемосте, проявил свою гражданскую позицию, а также продемонстрировал хорошее отношение к гражданам Украины и РФ, поэтому его попадание в базу украинского сайта «Миротворец» вызывает недоумение. Такое мнение высказала журналистка Мария Ситтель.

Она добавила, что эта телепередача никакой угрозы нацбезопасности Украины «априори нести не может». Люди с сайта «Миротворец», которые составляют эти списки, никакого отношения к миротворческой деятельности не имеют, — заявила...