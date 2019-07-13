Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Перебои в работе «Билайна» произошли в западной части РФ.

Как сообщает портал Downdetector, у 71% пользователей проблемы с мобильной связью, 10% столкнулись с отсутствием мобильного Интернета. 17% абонентов жалуются на возникновение обеих проблем.

Сообщения о сбое приходят в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Саратова, Казани и Воронежа. По данным руководства оператора, специалисты заканчивают устранение проблем.

В ближайшее время доступ будет восстановлен в полном объеме, — передаёт «Коммерсант» комментарий компании.

11 июля оператор Yota сообщил, что ему удалось устранить сбой, писал News.ru. 

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