Москвичам предложили котиков вместо автомобилей

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автомобилистов Москвы быть внимательнее на дорогах в связи с усилением метели. Там сообщили, что такая погода продержится в столице до следующей недели.
Предупреждение распространено в микроблоге в Twitter. Ведомство сопроводило его фотографией с двумя кошками, укутанными в розовый плед.
«Приятнее всего проводить такие снежные вечера дома с любимыми, но если всё-таки нужно выехать на дорогу, будьте осторожны и внимательны», — сказано в сообщении ЦОДД.
В Центре также попросили автолюбителей соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Снегопад усиливается, и по прогнозу, такая погода продержится в Москве все выходные. Приятнее всего проводить такие снежные вечера дома с любимыми, но если все-таки нужно выехать на дорогу, будьте осторожны и внимательны. Держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим. pic.twitter.com/NFyvQ2vpc2— ЦОДД (@gucodd) 19 января 2019 г.
Ранее, как сообщал News.ru, в Гидрометцентре объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра в столичном регионе. Его порывы будут достигать 15 м/с. Днём 20 января ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица.