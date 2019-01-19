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Москвичам предложили котиков вместо автомобилей

Антон Кардашов/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автомобилистов Москвы быть внимательнее на дорогах в связи с усилением метели. Там сообщили, что такая погода продержится в столице до следующей недели.

Предупреждение распространено в микроблоге в Twitter. Ведомство сопроводило его фотографией с двумя кошками, укутанными в розовый плед.

«Приятнее всего проводить такие снежные вечера дома с любимыми, но если всё-таки нужно выехать на дорогу, будьте осторожны и внимательны», — сказано в сообщении ЦОДД.

В Центре также попросили автолюбителей соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее, как сообщал News.ru, в Гидрометцентре объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра в столичном регионе. Его порывы будут достигать 15 м/с. Днём 20 января ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица.


#москва #Московскаяобласть #дороги #коты #кошки
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