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74 млн рублей выплатили пострадавшим в Магнитогорске

74.mchs.gov.ru

общество [ версия для печати ]

Пострадавшие при обрушении подъезда после взрыва бытового газа в Магнитогорске получили выплаты на общую сумму 74,6 млн рублей.

Из областного бюджета на это было направлено 44,7 млн рублей, из федерального — 29,9 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Ранее он принял решение об увеличении объёма компенсаций с 65 млн рублей до 93 млн рублей.

Ранее Nеws.ru писал, что ЧП в Магнитогорске лишило жилья более 400 человек. Власти региона решат вопрос о предоставлении этим людям новых квартир. Пока же им предлагают размещаться в пунктах временного пребывания или арендовать жильё, предоставляя помощь из благотворительных средств.


#магнитогорск #ВЫПЛАТЫ
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