74 млн рублей выплатили пострадавшим в Магнитогорске

Пострадавшие при обрушении подъезда после взрыва бытового газа в Магнитогорске получили выплаты на общую сумму 74,6 млн рублей.
Из областного бюджета на это было направлено 44,7 млн рублей, из федерального — 29,9 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
Ранее он принял решение об увеличении объёма компенсаций с 65 млн рублей до 93 млн рублей.
Ранее Nеws.ru писал, что ЧП в Магнитогорске лишило жилья более 400 человек. Власти региона решат вопрос о предоставлении этим людям новых квартир. Пока же им предлагают размещаться в пунктах временного пребывания или арендовать жильё, предоставляя помощь из благотворительных средств.