Полуголая девушка в Саратове пыталась растопить снег утюгом

https://news.ru/storage/news/6c3d2dfdd62462ec259c045432ccfb78/75ccd407-a683-405e-a793-699bd721cfae_850.jpg instagram.com/nastas_ya90

Жительница Саратова вышла на улицы заснеженного города в купальнике и с утюгом. На экстремальный поступок она решилась ради необычной фотосессии.

Таким образом, по её словам, она намерена растопить снег посреди зимы.

«Отчаянные домохозяйки Саратова выходят на борьбу со снегом на улицы, топить его горячим утюгом, телом и сердцем», — написала девушка под фото в Instagram.

В комментариях к фотографии пользователи восхитились и задумкой, и её реализацией. Впрочем, нашлись и те, кто счёл фотосессию лишь личным пиаром. По мнению одного из пользователей, зарабатывать в соцсети «лайки» люди готовы по-разному — «кто-то достижениями, кто-то умом, ну, а кто-то вот так».

Ранее в Саратове, как сообщал News.ru, мэр города решил поехать на работу на общественном транспорте. Эксперимент получился сомнительным: градоначальник в мэрию опоздал.