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Полуголая девушка в Саратове пыталась растопить снег утюгом

instagram.com/nastas_ya90

общество [ версия для печати ]

Жительница Саратова вышла на улицы заснеженного города в купальнике и с утюгом. На экстремальный поступок она решилась ради необычной фотосессии.

Таким образом, по её словам, она намерена растопить снег посреди зимы.

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Отчаянные домохозяйки Саратова выходят на борьбу со снегом на улицы, топить его горячим утюгом, телом и сердцем. #саратов #саратоврай #саратов64 #саратовсити #саратовlife #прогулкасаратов #зимасаратов #девушкисаратова #мамасаратов #горячиедомохозяйки #снегсаратов #saratov #saratovinsta #saratovgorod #saratovcity @mamochki_saratov #типичныйсаратов #подслушаносаратов #саринформ @yubiley_izumrud #саратовюбилейный #январь2019 #театральнаяплощадьсаратов #

Публикация от Anastasiya P. (@nastas_ya90)

«Отчаянные домохозяйки Саратова выходят на борьбу со снегом на улицы, топить его горячим утюгом, телом и сердцем», — написала девушка под фото в Instagram.

В комментариях к фотографии пользователи восхитились и задумкой, и её реализацией. Впрочем, нашлись и те, кто счёл фотосессию лишь личным пиаром. По мнению одного из пользователей, зарабатывать в соцсети «лайки» люди готовы по-разному — «кто-то достижениями, кто-то умом, ну, а кто-то вот так».

Ранее в Саратове, как сообщал News.ru, мэр города решил поехать на работу на общественном транспорте. Эксперимент получился сомнительным: градоначальник в мэрию опоздал.


#САРАТОВСКАЯОБЛАСТЬ #социальныесети #Саратов #фотосессии
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