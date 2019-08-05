https://static.news.ru/photo/89a98338-b813-11e9-8e40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

За прошедшие сутки в России удалось потушить 67 лесных пожаров на площади 4 664 гектара. Днём ранее сообщалось о ликвидации 32 пожаров.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 5 августа в России ликвидировано 67 лесных пожаров на площади 4 664 гектара, — говорится в сообщении пресс-службы федеральной Авиалесоохраны.

Ведомство отмечает, что по состоянию на 00.00 мск 6 августа на территории страны действовал 161 пожар общей площадью 140 247 гектаров.

Основной причиной возникновения природных пожаров в Сибири назвали неосторожное обращение с огнём. Это подтверждает расположение большей части очагов возгорания возле дорог. Также глава МЧС России Евгений Зиничев на селекторном совещании отметил, что необходимо продолжать разъяснительную работу с населением.

В тушении лесных пожаров в Сибири принимают участие около четырёх тысяч волонтёров. С ранцевыми огнетушителями они выходят в горящий лес, чтобы не подпустить огонь к жилью. Помимо добровольцев, задействовано 864 человека из специальных служб и 169 единиц техники.

Как ранее писал News.ru, сотрудникам МЧС добавят полномочия дознавателей из-за массовых лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в связи с большим количеством открытых уголовных дел.