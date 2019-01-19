USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,725.67 $
МОСКВА-5°C18:09
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Кадыров назвал Хирурга настоящим патриотом Отечества

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Рамзан Кадыров поздравил с днём рождения руководителя Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» Александра Залдостанова, более известного как Хирург. Глава Чечни назвал лидера байкеров истинным патриотом Родины.

Он пожелал имениннику «крепкого здоровья и долгих лет жизни».

«Это настоящий патриот Отечества, человек с активной гражданской позицией, высоким чувством долга и ответственности», — написал Кадыров в своём канале в Telegram.

Александр Сергеевич Залдостанов родился 19 января 1963 года. Своё прозвище, как считается, он получил потому, что родился в семье медиков и сам учился на врача. Однако в этой сфере он никогда не работал.

Хирург нередко становится объектом упрёков и скандалов — от демонстративной езды без мотошлема в нарушение требований ПДД до показной, как многие считают, дружбы с президентом Владимиром Путиным. Одной из таких неприятных историй, как сообщал News.ru, стали упрёки бывшей возлюбленной Залдостанова в том, что он не помогает ей в воспитании их общих детей и уклоняется от уплаты алиментов.


#РамзанКадыров #байкеры #поздравления #АлександрЗалдостанов
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
Лидера «Ночных Волков» обвиняют в неуплате алиментов
общество 17:48, 21 сентября 2018
Байкер Хирург бросил сожительницу и детей в нищете
Лидера «Ночных Волков» обвиняют в неуплате алиментов
Лидер мотоклуба установил памятный знак с ошибкой
общество 15:37, 22 июня 2018
«Ночные волки» опозорились в годовщину начала ВОВ
Лидер мотоклуба установил памятный знак с ошибкой
Мотоциклисты остановились на полпути сделать селфи
общество 15:02, 16 мая 2018
Байкеры нарушили ПДД на Крымском мосту вслед за Путиным
Мотоциклисты остановились на полпути сделать селфи
Лента новостей
в мире 18:01
Суд Норвегии арестовал россиянина за нападение
общество 17:59
Матч с Мамаевым и Кокориным в «Бутырке» состоится
в мире 17:59
Авиалайнер самовольно покинул взлётную полосу в Канаде
происшествия 17:56
Движение электричек на участке МЖД восстановили
в мире 17:53
Высокая смертность грозит украинцам исчезновением
Другие новости
общество 17:59
Матч с Мамаевым и Кокориным в «Бутырке» состоится
общество 17:17
Бабушку-ветерана вышвырнули на улицу после пожара
общество 17:06
Петербуржцы стали охотнее смывать свои грехи
общество 16:56
Программа лояльности карты «Тройка» набирает популярность
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top