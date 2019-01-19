Кадыров назвал Хирурга настоящим патриотом Отечества

https://news.ru/storage/news/54ab1f6d77224417f85de01523864ac9/cf4347c4-c09f-4818-94b7-5f37a27d4bdb_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рамзан Кадыров поздравил с днём рождения руководителя Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» Александра Залдостанова, более известного как Хирург. Глава Чечни назвал лидера байкеров истинным патриотом Родины.

Он пожелал имениннику «крепкого здоровья и долгих лет жизни».

«Это настоящий патриот Отечества, человек с активной гражданской позицией, высоким чувством долга и ответственности», — написал Кадыров в своём канале в Telegram.

Александр Сергеевич Залдостанов родился 19 января 1963 года. Своё прозвище, как считается, он получил потому, что родился в семье медиков и сам учился на врача. Однако в этой сфере он никогда не работал.

Хирург нередко становится объектом упрёков и скандалов — от демонстративной езды без мотошлема в нарушение требований ПДД до показной, как многие считают, дружбы с президентом Владимиром Путиным. Одной из таких неприятных историй, как сообщал News.ru, стали упрёки бывшей возлюбленной Залдостанова в том, что он не помогает ей в воспитании их общих детей и уклоняется от уплаты алиментов.