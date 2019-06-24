https://static.news.ru/photo/e74f031c-967d-11e9-ab19-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным посмотрели 5 336 368 россиян. Это 7,6% населения страны старше четырёх лет. В прошлом году охват был больше — 5,78 миллиона россиян.

Данные представлены на основе суммарной аудитории телеканалов, транслировавших программу, — Первого канала, «России 1», «России 24», НТВ, «МИР», сообщается в исследовании Mediascope.



News.ru вёл онлайн-трансляцию прямой линии с Путиным. Общение длилось больше четырёх часов. В общей сложности поступило 2,6 млн обращений россиян. В прямом эфире глава государства успел ответить почти на 70 из них.