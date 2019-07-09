Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Генпрокуратура РФ за год отстранила от полётов 425 пилотов. Это связано с плохим уровнем их подготовки.

Вследствие различных нарушений за год отстранено от полётов 425 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров. Росавиация аннулировала 160 лётных свидетельств, — заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Он также добавил, что прокурорские акты реагирования направлены в Минтранс, Ространснадзор, Росавиацию.

Ранее News.ru писал, что дипломы десятков пилотов, окончивших Южно-Уральский государственный университет, оказались недействительными. Это стало известно в результате проверки Генпрокуратуры после катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье.

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