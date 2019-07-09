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Лица, осуждённые на колонию-поселение или принудительные работы, смогут трудиться за пределами мест содержания. Соответствующий закон может вступить в силу уже с 2020 года. Проект, который Госдума рассматривает в третьем чтении, одобрили в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности.

Документ подразумевает поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, согласно которым предприятие, на которое будут устраиваться заключённые, должно заключить договор с исправительным центром или колонией-поселением. Работодатель сможет предоставлять заключённым общежитие, помещения и необходимые...