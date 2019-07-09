Генпрокуратура РФ за год отстранила от полётов 425 пилотов. Это связано с плохим уровнем их подготовки.
Вследствие различных нарушений за год отстранено от полётов 425 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров. Росавиация аннулировала 160 лётных свидетельств, — заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Он также добавил, что прокурорские акты реагирования направлены в Минтранс, Ространснадзор, Росавиацию.
Ранее News.ru писал, что дипломы десятков пилотов, окончивших Южно-Уральский государственный университет, оказались недействительными. Это стало известно в результате проверки Генпрокуратуры после катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье.