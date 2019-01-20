Медведь-обжора устроил рыбный промысел на Камчатке

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Биологи Кроноцкого заповедника на Камчатке обнаружили медведя, который к середине января до сих пор не впал в спячку. Он бродит в окрестностях Курильского озера возле кордона «Озерной».

При этом маршруты косолапого вполне прагматичны: он наведывается в те места, где ещё нерестится нерка, чтобы вдоволь ею полакомиться.

«Это не шатун, а обычный, здоровый зверь, который любит рыбку», — написали сотрудники заповедника в Instagram.

Они прозвали его вторым Жруном. Первым стал другой обитатель охраняемой территории — самый упитанный за всю историю наблюдений белёк.

Специалисты отмечают, что медведи, не впавшие в спячку — не такая уж и редкость. Не склонны считать они это и отклонением от нормы. Дело в том, что медведи залегают в берлогу не ради крепкого сна, а от недостатка еды.

Этого недостатка Жрун-2, судя по всему, не испытывает. Поэтому и обустраиваться на долгий сон причин у него нет.

Ранее News.ru рассказывал о белом медвежонке-сироте, которого больше месяца спасают от голода жители Чукотки. Его подкармливают мясом моржей, чтобы сохранить зверя в дикой природе.