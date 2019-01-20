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Медведь-обжора устроил рыбный промысел на Камчатке

Robert Haasmann/imagebroker.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Биологи Кроноцкого заповедника на Камчатке обнаружили медведя, который к середине января до сих пор не впал в спячку. Он бродит в окрестностях Курильского озера возле кордона «Озерной».

При этом маршруты косолапого вполне прагматичны: он наведывается в те места, где ещё нерестится нерка, чтобы вдоволь ею полакомиться.

«Это не шатун, а обычный, здоровый зверь, который любит рыбку», — написали сотрудники заповедника в Instagram.

Они прозвали его вторым Жруном. Первым стал другой обитатель охраняемой территории — самый упитанный за всю историю наблюдений белёк.

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Помните самого толстого белька с острова Уташуд, которому сотрудники заповедника в шутку дали имя Жрун? (пост за 15 апреля 2018 года). На Курильском озере возле кордона "Озерной" объявился Жрун-2 Это медведь, который, несмотря на середину января, до сих пор не залёг в спячку. Просто пока нерестится нерка, он ест). Напомним, это не шатун, а обычный, здоровый зверь, который любит рыбку. . Благодарим за снимок Константина Лукашевского @lukashevskiy_kostya . #kronoki #yuzhno_kamchatsky_sanctuary #kronotskyreserve #kamchatka #wildnature #animals #bears #glutton #южнокамчатскийзаказник #кроноцкийзаповедник #камчатка_заповедная #дикаяприрода #обжора #животныймир #медведь #жрун #жрун_2 #

Публикация от Кроноцкий заповедник (@kronoki.ru)

Специалисты отмечают, что медведи, не впавшие в спячку — не такая уж и редкость. Не склонны считать они это и отклонением от нормы. Дело в том, что медведи залегают в берлогу не ради крепкого сна, а от недостатка еды.

Этого недостатка Жрун-2, судя по всему, не испытывает. Поэтому и обустраиваться на долгий сон причин у него нет.

Ранее News.ru рассказывал о белом медвежонке-сироте, которого больше месяца спасают от голода жители Чукотки. Его подкармливают мясом моржей, чтобы сохранить зверя в дикой природе.


#КАМЧАТКА #дикиеживотные #медведи
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