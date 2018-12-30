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Российских детей вывезли из Ирака на родину

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Спецрейс с 30 российскими детьми вылетел из Багдада в Москву. Его пассажиров сопровождают врачи Всероссийского центра экстренной медицины «Защита», психологи и уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Речь идёт о несовершеннолетних, находящихся в зоне боевых действий, чьи родители оказались в тюрьме иракской столицы.

«По информации МИД России, это 115 детей в возрасте до 10 лет, а также восемь несовершеннолетних в возрасте от 11 до 17 лет. Родственники этих детей проживают в шестнадцати субъектах Российской Федерации», — сообщается на сайте детского омбудсмена.

30 декабря домой прилетят три ребенка из Чечни, по одному из Москвы и Пензы и 24 — из Дагестана. Ранее News.ru писал о том, что возвращение этих детей на родину было поручением президента России Владимира Путина главе Чечни Рамзану Кадырову. 


#дети #Ирак
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