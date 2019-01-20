Снесена стена уральского дома, где произошёл взрыв

Повреждённую стену многоквартирного дома, где после взрыва произошло обрушение подъезда, снесли в Магнитогорске. Она располагалась между седьмым и восьмым подъездами.
Обрушение прошло в штатном режиме.
«Часть шестого подъезда, который предполагается сохранить жилым, не получила ни единого повреждения. Технические колебания были в четыре раза ниже допустимых. Разлёта осколков не было», — цитирует ТАСС директора компании-подрядчика Юрия Овчарова.
Он уточнил, что работы по демонтажу подлежащих сносу конструкций здания проделаны на треть. Завершить их предполагается до конца квартала, на это время пятый и шестой подъезды отселены.
На расселение жильцов, лишившихся крова, потребуется около года.
Подъезд многоквартирного дома по проспекту Карла Маркса обрушился 31 декабря. Под обломками были найдены 39 погибших. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.
По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией в первые же часы назвали взрыв бытового газа на одном из нижних этажей. Однако впоследствии стала широко обсуждаться и неофициальная версия теракта.