Снесена стена уральского дома, где произошёл взрыв

https://news.ru/storage/news/264f108479505adc21b7db0263ed8841/970c1512-3ceb-42d3-b00c-65d6d71ae416_850.jpg EMERCOM of Russia/Globallookpress.com

Повреждённую стену многоквартирного дома, где после взрыва произошло обрушение подъезда, снесли в Магнитогорске. Она располагалась между седьмым и восьмым подъездами.

Обрушение прошло в штатном режиме.

«Часть шестого подъезда, который предполагается сохранить жилым, не получила ни единого повреждения. Технические колебания были в четыре раза ниже допустимых. Разлёта осколков не было», — цитирует ТАСС директора компании-подрядчика Юрия Овчарова.

Он уточнил, что работы по демонтажу подлежащих сносу конструкций здания проделаны на треть. Завершить их предполагается до конца квартала, на это время пятый и шестой подъезды отселены.

На расселение жильцов, лишившихся крова, потребуется около года.

Подъезд многоквартирного дома по проспекту Карла Маркса обрушился 31 декабря. Под обломками были найдены 39 погибших. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией в первые же часы назвали взрыв бытового газа на одном из нижних этажей. Однако впоследствии стала широко обсуждаться и неофициальная версия теракта.