25-градусный мороз ударит по Москве

В среду, 23 января, в Московском регионе ожидается 17-градусный мороз. В ночное время столбики термометров опустятся до минус 25 градусов.
По данным Гидрометцентра, будет дуть южный ветер со скоростью 3—8 метров в секунду. Атмосферное давление начнёт расти и составит 751 миллиметр ртутного столба.
Согласно прогнозам синоптиков, аномальные морозы, вызванные скандинавским циклоном, продержатся в столице до конца недели.
Ранее News.ru писал о том, что грядущие морозы не несут опасность энергетическому комплексу столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.