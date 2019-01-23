25-градусный мороз ударит по Москве

https://news.ru/storage/news/fc3d356d3e59254c9061337a66c41368/8ef4cb97-c797-4ff0-b62f-96b2d964530a_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В среду, 23 января, в Московском регионе ожидается 17-градусный мороз. В ночное время столбики термометров опустятся до минус 25 градусов.

По данным Гидрометцентра, будет дуть южный ветер со скоростью 3—8 метров в секунду. Атмосферное давление начнёт расти и составит 751 миллиметр ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, аномальные морозы, вызванные скандинавским циклоном, продержатся в столице до конца недели.

Ранее News.ru писал о том, что грядущие морозы не несут опасность энергетическому комплексу столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.