Путешественницу бабу Лену похоронили в Красноярске

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Елена Ерхова

Знаменитую путешественницу Елену Ерхову, больше известную как баба Лена, похоронили на Шинном кладбище Красноярска. На церемонию прощания, несмотря на то, что та широко не анонсировалось, помимо родственников, пришли больше двух десятков человек.

Провожали в последний путь бабу Лену её родственники, подруги и горожане, которые лично знакомы с ней не были, но уважали и ценили её, пишут местные СМИ.

Пенсионерка начала ездить по миру в возрасте 83 лет. История о том, что она откладывает пенсию, чтобы путешествовать, стала известной несколько лет назад. После этого сибирячку стали приглашать в телевизионные шоу и передачи. Её называли примером для подражания и порой помогали отправиться в ту или иную поездку.

За последние годы пожилая туристка побывала в Доминикане, Таиланде, Вьетнаме, Германии, Италии и Чехии. Свои фотографии она публиковала на странице в Instagram. Под последней из них сейчас десятки соболезнований.

Как ранее сообщал News.ru, врачи диагностировали у бабы Лены рак лёгких четвёртой степени. С декабря прошлого года она находилась в онкологическом центре. 17 января пенсионерка скончалась. Ей был 91 год.