USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,546.60 $
МОСКВА-4°C20:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

«Пленных немцев» провели по Великому Новгороду

Скриншот youtube.com/Иван Андреев

общество [ версия для печати ]

Колонна пленных «немцев» прошла по улицам Великого Новгорода. Таким образом в городе отметили 75-летие освобождения города от фашистских захватчиков.

Помимо этого, на площади Победы-Софийской состоялся праздничный парад с участием военнослужащих и военной техники. Впервые за много лет по главному городскому кварталу проехали танки Т-34 и Т-72.

После этого жители и гости города возложили цветы и венки к Вечному огню, передаёт «Росбалт».

Но самой неоднозначной всё-таки стала историческая реконструкция, в ходе которой группу людей, изображавших захваченных в 1944 году нацистов, провели по местному кремлю. Ещё до празднования, как только стало известно о «шествии пленных», это вызвало критику. Болезненно отнёсся к затее и германский МИД.

Тем не менее «немцев» по городу провели, обошлось без каких-либо инцидентов.

Финальной точкой торжеств в программе мероприятий обозначили фейерверк у Монумента Победы.

Ранее, как сообщал News.ru, 30 советских танков Т-34, подаренных России Вооружёнными силами Лаоса, прибыли в Подмосковье. Церемония встречи техники прошла в Наро-Фоминске. Они примут участие в параде Победы на Красной площади, а также будут задействованы в исторических телепроектах и новых фильмах о Великой Отечественной войне.


#праздники #втораямироваявойна #ВеликаяОтечественнаявойна #великийновгород #новгородскаяобласть
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина


читайте также
в мире 08:59, 20 января 2019
Лаосские военные похвастались российскими танками
оружие 11:07, 13 января 2019
С-400 покажут на параде в честь снятия блокады Ленинграда
общество 12:08, 10 января 2019
Проезд Девичьего Поля в Москве перекроют в январе
Лента новостей
шоу-бизнес 20:31
Обвинения Табакова в харассменте привлекут ток-шоу
общество 20:23
Власти Таганрога дали малоимущей семье 47,5 рублей
спорт 20:14
«Зенит» может отдать 12 миллионов евро за украинца
в мире 20:14
Договорённости ЛАГ помогут развитию арабских стран
в мире 20:00
Трамп рассчитывает обезоружить Ким Чен Ына со второй попытки
Другие новости
общество 20:23
Власти Таганрога дали малоимущей семье 47,5 рублей
общество 19:59
Россиян будут штрафовать за «украинский» Крым на картах
общество 18:59
Изнасилованная дознаватель из Уфы не сможет стать адвокатом
общество 18:01
Житель Обнинска прописал в квартире десятки мигрантов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top