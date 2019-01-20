«Пленных немцев» провели по Великому Новгороду

https://news.ru/storage/news/18bb3b65e6a68809f4210c9cca00e820/77138c62-94e0-4f05-aa58-f60b5ca4fc8f_850.jpg Скриншот youtube.com/Иван Андреев

Колонна пленных «немцев» прошла по улицам Великого Новгорода. Таким образом в городе отметили 75-летие освобождения города от фашистских захватчиков.

Помимо этого, на площади Победы-Софийской состоялся праздничный парад с участием военнослужащих и военной техники. Впервые за много лет по главному городскому кварталу проехали танки Т-34 и Т-72.

После этого жители и гости города возложили цветы и венки к Вечному огню, передаёт «Росбалт».

Но самой неоднозначной всё-таки стала историческая реконструкция, в ходе которой группу людей, изображавших захваченных в 1944 году нацистов, провели по местному кремлю. Ещё до празднования, как только стало известно о «шествии пленных», это вызвало критику. Болезненно отнёсся к затее и германский МИД.

Тем не менее «немцев» по городу провели, обошлось без каких-либо инцидентов.

Финальной точкой торжеств в программе мероприятий обозначили фейерверк у Монумента Победы.

Ранее, как сообщал News.ru, 30 советских танков Т-34, подаренных России Вооружёнными силами Лаоса, прибыли в Подмосковье. Церемония встречи техники прошла в Наро-Фоминске. Они примут участие в параде Победы на Красной площади, а также будут задействованы в исторических телепроектах и новых фильмах о Великой Отечественной войне.