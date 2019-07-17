https://static.news.ru/photo/849aeaf6-a870-11e9-9c31-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В отношении чиновников и бизнесменов Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел, сообщили в Следственном комитете. Среди тех, кто попал в поле зрения оперативников, находятся действующий и бывший региональные министры строительства и ЖКХ, главы районов, чиновники, курирующие строительную сферу, и бизнесмены-застройщики.

Расследования касаются незаконного выделения из бюджета 47 млн рублей и нарушений при переселении людей из аварийного жилья. Дела возбуждены по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий, уточнили в надзорном ведомстве .

По версии следствия, с 2015 года действующий и двое бывших министров строительства незаконно выделяли Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области многомиллионные субсидии для оплаты услуг коммерческой компании. Нарушения при переселении людей из аварийного жилья оказались классическими: чиновники принимали многоквартирные дома, «зная, что работы полностью не выполнены», отметили в СК.

Сколько фигурантов задержано в рамках возбуждённых уголовных дел, не уточняется. Ранее, как писал News.ru, стало известно о задержании и. о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского.