В отношении чиновников и бизнесменов Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел, сообщили в Следственном комитете. Среди тех, кто попал в поле зрения оперативников, находятся действующий и бывший региональные министры строительства и ЖКХ, главы районов, чиновники, курирующие строительную сферу, и бизнесмены-застройщики.
Расследования касаются незаконного выделения из бюджета 47 млн рублей и нарушений при переселении людей из аварийного жилья. Дела возбуждены по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий,
По версии следствия, с 2015 года действующий и двое бывших министров строительства незаконно выделяли Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области многомиллионные субсидии для оплаты услуг коммерческой компании. Нарушения при переселении людей из аварийного жилья оказались классическими: чиновники принимали многоквартирные дома, «зная, что работы полностью не выполнены», отметили в СК.
Сколько фигурантов задержано в рамках возбуждённых уголовных дел, не уточняется. Ранее, как писал News.ru, стало известно о задержании и. о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского.