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Синоптики сообщили, что столбики термометров днём 1 июля поднимутся до +23 градусов. Таким образом, можно сказать, что в столицу вернётся летнее тепло.

Циклон, принёсший похолодание, начинает уходить из столичного региона. К вечеру 30 июня давление начнёт повышаться, — рассказал метеоролог Алексей Сафонов. Первые дни июля будут тёплыми, однако вероятны небольшие осадки, передаёт...