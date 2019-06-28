Столичные власти планируют благоустройство около 150 км набережных в ближайшие несколько лет. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в 5 районах работы начнутся уже в 2019 году.
На 2019-й наметили благоустройство в районах ЗИЛ, Замоскворечье, Капотня, в Кожуховском затоне и на берегу Сходни, – написал Собянин на странице «ВКонтакте».
Ранее News.ru писал, что в Москве планируют благоустройство набережной Марка Шагала, расположенной в Даниловском районе. На ней появятся искусственные холмы и зелёные насаждения. Работы намерены закончить ко Дню города.