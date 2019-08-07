Минпросвещения выделит сотни миллионов рублей 11 регионам на развитие кадрового потенциала педагогов русского языка. Деньги получат субъекты федерации, прошедшие конкурсный отбор в Министерстве. Это Иркутская, Тамбовская, Ростовская, Свердловская, Псковская и Ивановская области, Республики Мордовия и Коми, Алтайский и Краснодарский края, а также Чечня.
В период с 2020 по 2022 годы (этим регионам) будет выделено 329 миллионов рублей, — заявила глава Министерства Ольга Васильева на заседании межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка.
Ранее Минпросвещения прокомментировало информацию о планах ввести в российских школах уроки семейных ценностей. В ведомстве заверили, что не планируют добавлять новые предметы в школьную программу.