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Заторы в Москве растянутся на километры

Иванко Игорь/ АГН "Москва"

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Столичных водителей предупреждают о росте заторов. Традиционное предновогоднее ухудшение дорожной обстановки в Москве начнётся с 17 декабря.

«Из-за подготовки к новогодним праздникам традиционно увеличится количество поездок, которые совершают жители столицы и соседних регионов по городу», — сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По оценкам ЦОДД, автомобилей перед Новым годом на дорогах Москвы станет больше на 3−5% по сравнению со среднемесячными значениями и составит более 3,7 млн машин в сутки.

Основной пик загруженности придется на 24−28 декабря. Но с вечера 30 декабря ситуация начнется улучшаться.

«Так, к 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений», — пояснили в пресс-службе.

Ранее News.ru писал об изменениях правил и тарифов Московского паркинга, которые произошли накануне. Так, на некоторых улицах в центре столицы отменили бесплатную парковку по воскресеньям, однако в предстоящие праздники разрешили не платить.


#москва #пробки #ПАРКОВКА
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