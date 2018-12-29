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Вышинский процитировал Пушкина в письме

Кирилл Вышинский/facebook

общество [ версия для печати ]

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, находящийся сейчас в Херсонском СИЗО, в своём предновогоднем письме коллегам процитировал слова Александра Пушкина к декабристам.

«Рано или поздно „оковы тяжкие падут“. Хотелось бы, конечно, пораньше», — написал Вышинский, подчеркнув, что только в застенках СИЗО понял, насколько эти слова — «не пустые фигуры речи».

В своём письме от 26 декабря Вышинский рассказал, что настроение у него бодрое и есть надежда, что в будущем году обстоятельства изменятся к лучшему.

Ранее News.ru писал, что Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на месяц — до 27 января 2019 года. Его адвокат Андрей Доманский заявил, что намерен подать апелляцию на это решение. Нынешний срок ареста Вышинского истекает 28 декабря.


#новыйгод #КириллВышинский #Пушкин
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