Вышинский процитировал Пушкина в письме

https://news.ru/storage/news/3f7de28bb45d7b811bb5f5e2803b0184/ea6d45fa-ab7f-46a5-b0b4-696fc18c384a_850.jpg Кирилл Вышинский/facebook

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, находящийся сейчас в Херсонском СИЗО, в своём предновогоднем письме коллегам процитировал слова Александра Пушкина к декабристам.

«Рано или поздно „оковы тяжкие падут“. Хотелось бы, конечно, пораньше», — написал Вышинский, подчеркнув, что только в застенках СИЗО понял, насколько эти слова — «не пустые фигуры речи».

В своём письме от 26 декабря Вышинский рассказал, что настроение у него бодрое и есть надежда, что в будущем году обстоятельства изменятся к лучшему.

Ранее News.ru писал, что Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на месяц — до 27 января 2019 года. Его адвокат Андрей Доманский заявил, что намерен подать апелляцию на это решение. Нынешний срок ареста Вышинского истекает 28 декабря.