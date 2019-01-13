Военные исполнили мечту тверского школьника

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Игорь Руденя и Максим Бобров

Школьник с ограниченными возможностями здоровья Максим Бобров из Тверской области на президентской «Ёлке желаний» в Московском Кремле пожелал посетить военный аэродром. Сотрудники авиабазы Хотилово Западного военного округа провели для него экскурсию.

«11-летний школьник Максим Бобров посетил военный аэродром Хотилово в рамках благотворительной акции по исполнению новогодних желаний», — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Школьник увидел взлёт истребителя-перехватчика МиГ-31БМ и истребителя Су-27, осмотрел тренажёр для обучения пилотов и снаряжение лётчиков.

Ранее News.ru писал, что рэпер Баста пригласил на свой концерт в Москве 18-летнюю Маргариту из Костромской области. Открытка с таким желанием девушки украсила новогоднюю ёлку в Кремле. Журналисты заметили эту записку и связались с Бастой. Он сразу согласился исполнить это желание.