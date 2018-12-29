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В Москве резко потеплеет 1 января

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

В Москве в предновогодние дни ожидается снег, а 1 января температура воздуха поднимется до минус 2−3 градусов. Циклоны принесут потепление ещё в несколько регионов России.

«В столице дневная температура ожидается минус 3−6 градусов. И лишь 1 января потеплеет до минус 2−3», — сообщают «Метеовести».

Ранее News.ru писал, что жителей Москвы ожидает «замечательная» погода в новогоднюю ночь. «Сейчас избыток снега, большое количество, и это радует, это — удовольствие для жителей умеренных широт. Сейчас в Москве высота снежного покрова от 26 до 31 см, а в Подмосковье — до 34 см», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.


#москва #погода #новыйгод
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