В Москве резко потеплеет 1 января

В Москве в предновогодние дни ожидается снег, а 1 января температура воздуха поднимется до минус 2−3 градусов. Циклоны принесут потепление ещё в несколько регионов России.
«В столице дневная температура ожидается минус 3−6 градусов. И лишь 1 января потеплеет до минус 2−3», — сообщают «Метеовести».
Ранее News.ru писал, что жителей Москвы ожидает «замечательная» погода в новогоднюю ночь. «Сейчас избыток снега, большое количество, и это радует, это — удовольствие для жителей умеренных широт. Сейчас в Москве высота снежного покрова от 26 до 31 см, а в Подмосковье — до 34 см», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.