В Москве резко потеплеет 1 января

https://news.ru/storage/news/c71a0eec8f94d17f955ec3254e5126ea/2d109e1a-03d3-405b-befa-5b7f3d6b590a_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В Москве в предновогодние дни ожидается снег, а 1 января температура воздуха поднимется до минус 2−3 градусов. Циклоны принесут потепление ещё в несколько регионов России.

«В столице дневная температура ожидается минус 3−6 градусов. И лишь 1 января потеплеет до минус 2−3», — сообщают «Метеовести».

Ранее News.ru писал, что жителей Москвы ожидает «замечательная» погода в новогоднюю ночь. «Сейчас избыток снега, большое количество, и это радует, это — удовольствие для жителей умеренных широт. Сейчас в Москве высота снежного покрова от 26 до 31 см, а в Подмосковье — до 34 см», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.