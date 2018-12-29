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Дедов Морозов посчитали в московском транспорте

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Около полутора тысяч Дедов Морозов совершили поездки в метро и наземном транспорте столицы с 28 декабря.

«С 28 декабря в Москве уже около 1,5 тысячи Дедов Морозов проехали в метро, МЦК и наземном транспорте», — сообщили АГН «Москва» в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Ранее News.ru писал, что главный подарок, который россияне попросили бы у Деда Мороза, это здоровье себе, родственникам и всем людям (37%). Чаще всего такой подарок желают люди в возрасте от 60 лет и старше (45%) и женщины (42%). Денег у Деда Мороза попросили 9% опрошенных. В основном материальное благополучие является главным желанием более молодых россиян. Жители России, помимо прочего, мечтают о карьерном росте и повышении зарплаты (5%), а также о процветании и стабильности страны (4%).


#москва #московскоеметро #ДедМороз
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