Дедов Морозов посчитали в московском транспорте

https://news.ru/storage/news/60b04597980adcd620ba63fe496c4ac5/50e1711e-a6ec-4103-bd02-2edbc5e39daa_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Около полутора тысяч Дедов Морозов совершили поездки в метро и наземном транспорте столицы с 28 декабря.

«С 28 декабря в Москве уже около 1,5 тысячи Дедов Морозов проехали в метро, МЦК и наземном транспорте», — сообщили АГН «Москва» в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Ранее News.ru писал, что главный подарок, который россияне попросили бы у Деда Мороза, это здоровье себе, родственникам и всем людям (37%). Чаще всего такой подарок желают люди в возрасте от 60 лет и старше (45%) и женщины (42%). Денег у Деда Мороза попросили 9% опрошенных. В основном материальное благополучие является главным желанием более молодых россиян. Жители России, помимо прочего, мечтают о карьерном росте и повышении зарплаты (5%), а также о процветании и стабильности страны (4%).