Ухудшение погоды ожидает москвичей в последний день года

https://news.ru/storage/news/f525bef1fc5b33d348cf87d6091a72cc/b5c4c271-5c00-41fc-ac86-6dbc13357ba1_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Спасатели предупредили москвичей об ухудшении погоды. В последние сутки года в столичном регионе усилится ветер до 10 м/с, на дорогах возможно образование гололедицы.

«По прогнозу синоптиков, на территории Москвы прогнозируется ночью с 30 на 31 декабря облачная с прояснениями погода, температура воздуха составит 6−4 градусов мороза», — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Москве.

Днем 31 декабря ожидается до минус 4 градусов, облачно и небольшой снег.

Водителей призывают быть внимательными за рулём.

Ранее орнитологи попросили владельцев домашних птиц не наливать им спиртное, писал News.ru.