Ухудшение погоды ожидает москвичей в последний день года

Спасатели предупредили москвичей об ухудшении погоды. В последние сутки года в столичном регионе усилится ветер до 10 м/с, на дорогах возможно образование гололедицы.
«По прогнозу синоптиков, на территории Москвы прогнозируется ночью с 30 на 31 декабря облачная с прояснениями погода, температура воздуха составит 6−4 градусов мороза», — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Москве.
Днем 31 декабря ожидается до минус 4 градусов, облачно и небольшой снег.
Водителей призывают быть внимательными за рулём.
Ранее орнитологи попросили владельцев домашних птиц не наливать им спиртное, писал News.ru.