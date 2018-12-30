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Ухудшение погоды ожидает москвичей в последний день года

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Спасатели предупредили москвичей об ухудшении погоды. В последние сутки года в столичном регионе усилится ветер до 10 м/с, на дорогах возможно образование гололедицы.

«По прогнозу синоптиков, на территории Москвы прогнозируется ночью с 30 на 31 декабря облачная с прояснениями погода, температура воздуха составит 6−4 градусов мороза», — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Москве.

Днем 31 декабря ожидается до минус 4 градусов, облачно и небольшой снег.

Водителей призывают быть внимательными за рулём.

Ранее орнитологи попросили владельцев домашних птиц не наливать им спиртное, писал News.ru.


#москва #погода #синоптики
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