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Тысячи человек будут работать в метро в новогоднюю ночь

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Московское метро и МЦК будут работать круглосуточно в ночь с 31 декабря на 1 января. Бесперебойное функционирование транспортной системы обеспечат более 10 тыс. человек.

На станциях, которые расположены близко к местам народных гуляний, будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, рассказали АГН «Москва» в пресс-службе метрополитена. В течение всей ночи контроль обеспечат на станциях «Охотный ряд», «Парк Культуры», «Сокольники», «Китай-город», «Октябрьская», «Парк Победы», «ВДНХ», «Пушкинская» и «Боровицкая».

«Уже третий год подряд метрополитен и МЦК станут главными перевозчиками в новогоднюю ночь», — добавил представитель подземки.

Ранее News.ru писал, что табло обратного отсчёта времени до Нового года установлено на станции метро «Площадь Революции». Оно подсказывает пассажирам, сколько точно времени осталось до праздника. После полуночи там высветится поздравление: «С Новым годом!».


#москва #метро #новыйгод
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