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Тверскую улицу начали украшать к новогодним праздникам

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Установка новогодних арт-объектов началась на Тверской улице. Среди 90 инсталляций можно будет увидеть персонажей мультфильма «Ну, погоди!», космическую ёлку и пятиметровый дискошар.

Тверская на период с 31 декабря по 2 января станет полностью пешеходной улицей. Основная тема украшений московских площадок в этом году — «Новый год моего детства». Она призвана напомнить традиции празднования Нового года с 1950-х годов прошлого века до наших дней.

Ранее News.ru писал о том, что спуск гигантского новогоднего шара на Таймс-сквер — одна из главных новогодних традиций Нью-Йорка. В этом году за безопасностью празднующих будут следить тысячи полицейских, на крышах домов разместятся снайперы, полёты частных беспилотников запретят.


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