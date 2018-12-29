Тверскую улицу начали украшать к новогодним праздникам

https://news.ru/storage/news/ae96bb6dbbc0aba84054c58b8b85fe54/6ad0fcd2-4189-4c9d-913a-9e5ed8aca9de_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Установка новогодних арт-объектов началась на Тверской улице. Среди 90 инсталляций можно будет увидеть персонажей мультфильма «Ну, погоди!», космическую ёлку и пятиметровый дискошар.

Тверская на период с 31 декабря по 2 января станет полностью пешеходной улицей. Основная тема украшений московских площадок в этом году — «Новый год моего детства». Она призвана напомнить традиции празднования Нового года с 1950-х годов прошлого века до наших дней.

Ранее News.ru писал о том, что спуск гигантского новогоднего шара на Таймс-сквер — одна из главных новогодних традиций Нью-Йорка. В этом году за безопасностью празднующих будут следить тысячи полицейских, на крышах домов разместятся снайперы, полёты частных беспилотников запретят.