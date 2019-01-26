Сугробы в Москве выросли до пяти сантиметров

https://news.ru/storage/news/f69a5fdbf5b19c42722e8553281f5ea5/9f02f7b1-ef6b-4161-b409-086390cb16f9_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Высота снежного покрова в Москве выросла на 3−5 см. Самые сильные осадки сейчас отмечаются в ТиНАО.

Также заметает восток Москвы и Подмосковья, сказано на портале «Метеоновости».

Синоптики прогнозируют, что количество выпавшего снега в столице 26 января может стать рекордным с 1999 года — в городе выпадет как минимум 8 миллиметров осадков.

Последний рекорд для 26 января был установлен в 1999 году и составляет 9,1 миллиметра.

Коммунальщики в столичном регионе перешли на круглосуточный режим работы.

В результате снегопада в Москве увеличили количество снегоуборочной техники до 12 тысяч единиц, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее столичных водителей предупреждали об ухудшении дорожной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями. Так, десятки автомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе в Московской области. Причиной аварии стали сильная метель и скользкая дорога, писал News.ru.