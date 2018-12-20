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Старшая из сестёр Хачатурян встретит Новый год дома

Крестина Хачатурян Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Крестина Хачатурян

общество [ версия для печати ]

Адвокат старшей из сестёр Хачатурян Крестины Алексей Липцер сообщил, что девушка проведёт новогоднюю ночь дома. Его подзащитная должна находиться по месту исполнения ограничений с 21 до 7 часов утра, уточнил юрист.

По его словам, Крестину могут посетить близкие и друзья, но не сёстры, так как им запрещено общаться. Сейчас девушки живут в разных квартирах по решению суда. Чтобы их расселить, родственники предоставили им в пользование две квартиры. Одна из сестёр осталась жить по месту прописки, сообщает «Москва 24».

Ранее News.ru писал, что 17-летней Марии Хачатурян разрешили посещать занятия в школе. Адвокат семьи Ярослав Пакулин сообщил, что причин для её перевода на индивидуальное обучение пока нет.


#сестрыхачатурян #новыйгод
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