USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:09
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество
  3. новый год

Россияне определились с курортом для встречи Нового года

pixabay.com

общество [ версия для печати ]

Большинство жителей России для встречи Нового года выбрали город Сочи. На втором месте по популярности оказалась Ялта, а завершает тройку популярных российских курортов Алушта.

Как отмечает сервис бронирования жилья Tvil.ru, за одну ночь в отеле Сочи при условии шестидневного размещения в период с 29 декабря по 8 января придётся заплатить в среднем 3 тысячи рублей.

При этом дешевле всего можно отдохнуть в новогодние праздники в Кисловодске, где ночь в отеле в среднем стоит 2,4 тысячи рублей. Самые дорогие гостиницы оказались в Ялте, Алуште и Крыму — 3,2 тысячи рублей за ночь при шестидневном размещении.

Что касается отдыха за границей, по данным сервиса «Турпом», российские туристы в основном решили провести новогодние праздники в Египте, ОАЭ, Таиланде и на индийском курорте Гоа. Наиболее «экзотическими» направлениями стали Мальдивы, Сейшелы и Доминикана, спрос на которые значительно ниже из-за высокой стоимости туров.

Ранее News.ru писал о том, что с 2019 года за все покупки за границей стоимостью более 500 евро россиянам придётся заплатить 30-процентную пошлину. Ограничения будут действовать только при пересечении границы автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.


#СОЧИ #курорт #новыйгод
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
экономика 01:15, 17 декабря 2018
Туристам из РФ придётся платить пошлину за зарубежные покупки
общество 13:40, 16 декабря 2018
Туристы способны проспонсировать реновацию в Москве
общество 05:58, 11 декабря 2018
Российские туристы поделились секретами упаковки багажа
Лента новостей
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался Заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
Другие новости
новый год 17:50
Россияне могут остаться без импортного алкоголя на НГ
новый год 13:08
Заторы в Москве растянутся на километры
новый год 08:37
Роструд напомнил о предстоящих новогодних каникулах
новый год 12:23
Компании дарят сотрудникам подарки за 2300 рублей
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top