Россияне определились с курортом для встречи Нового года

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Большинство жителей России для встречи Нового года выбрали город Сочи. На втором месте по популярности оказалась Ялта, а завершает тройку популярных российских курортов Алушта.

Как отмечает сервис бронирования жилья Tvil.ru, за одну ночь в отеле Сочи при условии шестидневного размещения в период с 29 декабря по 8 января придётся заплатить в среднем 3 тысячи рублей.

При этом дешевле всего можно отдохнуть в новогодние праздники в Кисловодске, где ночь в отеле в среднем стоит 2,4 тысячи рублей. Самые дорогие гостиницы оказались в Ялте, Алуште и Крыму — 3,2 тысячи рублей за ночь при шестидневном размещении.

Что касается отдыха за границей, по данным сервиса «Турпом», российские туристы в основном решили провести новогодние праздники в Египте, ОАЭ, Таиланде и на индийском курорте Гоа. Наиболее «экзотическими» направлениями стали Мальдивы, Сейшелы и Доминикана, спрос на которые значительно ниже из-за высокой стоимости туров.

Ранее News.ru писал о том, что с 2019 года за все покупки за границей стоимостью более 500 евро россиянам придётся заплатить 30-процентную пошлину. Ограничения будут действовать только при пересечении границы автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.