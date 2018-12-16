Россияне могут остаться без импортного алкоголя на НГ

Новые акцизные марки вводят для импортного алкоголя в России. Их должны начать клеить с 1 января 2019 года, но старые, которые действуют с 2012 года, уже сегодня практически не выдают.
Поставщики жалуются, что у них заканчиваются запасы марок, пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что новые марки печатать ещё не начали. «Гознак» займётся этим с 1 января. Кроме этого, у импортёров спиртного заявки на новые акцизы пока не принимают. По закону между приёмом заявки и получением марки должно пройти не менее 90 дней. А продавать спиртное без акцизов нельзя.
Коммерсанты опасаются дефицита импортного алкоголя на рынке. Хотя некоторые настроены оптимистично.
«Я уверен, что на складах должно быть достаточно импортного шампанского, если будут проблемы с завозом, они проявятся уже в январе», — считает Алан Соколов, директор Ассоциации производителей игристых вин.
Ранее News.ru писал, что Минздрав РФ подготовил предложение об увеличении минимального возраста продажи алкоголя в России.