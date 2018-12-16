Россияне могут остаться без импортного алкоголя на НГ

https://news.ru/storage/news/66f8bf155801ad7babf7f6d45ab9c61f/d53f0b7e-a9bf-42e4-acea-983cd02b82f2_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Новые акцизные марки вводят для импортного алкоголя в России. Их должны начать клеить с 1 января 2019 года, но старые, которые действуют с 2012 года, уже сегодня практически не выдают.

Поставщики жалуются, что у них заканчиваются запасы марок, пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что новые марки печатать ещё не начали. «Гознак» займётся этим с 1 января. Кроме этого, у импортёров спиртного заявки на новые акцизы пока не принимают. По закону между приёмом заявки и получением марки должно пройти не менее 90 дней. А продавать спиртное без акцизов нельзя.

Коммерсанты опасаются дефицита импортного алкоголя на рынке. Хотя некоторые настроены оптимистично.

«Я уверен, что на складах должно быть достаточно импортного шампанского, если будут проблемы с завозом, они проявятся уже в январе», — считает Алан Соколов, директор Ассоциации производителей игристых вин.

Ранее News.ru писал, что Минздрав РФ подготовил предложение об увеличении минимального возраста продажи алкоголя в России.