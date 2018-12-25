Россиянам предложили заменить оливье и селёдку под шубой

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Россиянам предложили заменить традиционные новогодние блюда. Вместо оливье праздничный стол может украсить салат из любой копченой рыбы, нарезанной кубиками моркови, сладкого болгарского перца и бланшированной брокколи.

Шеф-повар Роман Орлов также посоветовал отказаться от надоевшей сельди под шубой и поставить на стол стерлядь горячего копчения с печеной свеклой, беби-картофелем, крымским сладким луком и горчичной заправкой.

Он также предложил приготовить салат из авокадо, помело или мандаринов, свежего очищенного огурца, листьев салата и соуса на основе сладкого чили и оливкового масла.

Альтернативой привычных тарталеток с красной икрой могут стать «смерреброды» - традиционные скандинавские открытые бутерброды на зерновом хлебе.

«На горячее подойдут утиные ножки конфи с томленой красной капустой и мандаринами или же плечо барашка», - сказал РИА Новости Орлов, добавив, что перечисленные блюда обойдутся в среднем в 2,5-3 тысячи рублей.

В свою очередь шеф-повар Александр Журкин встал на защиту оливье и селедки под шубой, так как эти блюда являются традиционными и без них россияне не ощутят в полной мере праздничной атмосферы Нового года.

«Мы же не едим это каждый день. Мы ждем Новый год, чтобы нормально поесть этого оливье и этого салата под шубой. Это традиции, которые и нарушать не надо», - заявил повар.

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