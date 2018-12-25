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Россиянам предложили заменить оливье и селёдку под шубой

pixabay.com

общество [ версия для печати ]

Россиянам предложили заменить традиционные новогодние блюда. Вместо оливье праздничный стол может украсить салат из любой копченой рыбы, нарезанной кубиками моркови, сладкого болгарского перца и бланшированной брокколи.

Шеф-повар Роман Орлов также посоветовал отказаться от надоевшей сельди под шубой и поставить на стол стерлядь горячего копчения с печеной свеклой, беби-картофелем, крымским сладким луком и горчичной заправкой.

Он также предложил приготовить салат из авокадо, помело или мандаринов, свежего очищенного огурца, листьев салата и соуса на основе сладкого чили и оливкового масла.

Альтернативой привычных тарталеток с красной икрой могут стать «смерреброды» - традиционные скандинавские открытые бутерброды на зерновом хлебе.

«На горячее подойдут утиные ножки конфи с томленой красной капустой и мандаринами или же плечо барашка», - сказал РИА Новости Орлов, добавив, что перечисленные блюда обойдутся в среднем в 2,5-3 тысячи рублей.

В свою очередь шеф-повар Александр Журкин встал на защиту оливье и селедки под шубой, так как эти блюда являются традиционными и без них россияне не ощутят в полной мере праздничной атмосферы Нового года.

«Мы же не едим это каждый день. Мы ждем Новый год, чтобы нормально поесть этого оливье и этого салата под шубой. Это традиции, которые и нарушать не надо», - заявил повар.

Ранее News.ru писал о том, что Дед Мороз из Великого Устюга показал экзоскелет, который ему предоставила госкорпорация «Ростех», чтобы облегчить доставку тяжелых подарков. Он продемонстрировал свою «обновку» на Останкинской телебашне, куда приехал, чтобы поздравить детей из ансамбля «Непоседы» и записать видеопоздравление с Новым годом.


#праздник #новыйгод #застолье
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