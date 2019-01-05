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«Мусорная реформа» началась в России

АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Начиная с 2019 года в России вводится новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Она уже внедрена в 16 субъектах Федерации, однако Москве, Петербургу и Севастополю разрешили отложить «мусорную реформу» до 2022 года.

По данным Минприроды РФ, система направлена на кардинальное изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора. Фактически в России создаётся новая отрасль экономики и современная инфраструктура, включающая в себя новые мусороперерабатывающие комплексы и полигоны.

Согласно реформе, захоронение отходов в границах населённых пунктов запрещено. В рамках новой системы предполагается захоронение минимального количества мусора.

Задача 2019 года — организовать сортировку мусора по двум контейнерам. Речь идет о разделении на сухие и мокрые отходы. После этого можно будет увеличить объем утилизации мусора в первый год реформы.

Кроме того, изменяется работа региональных операторов по обращению с ТКО, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что практически во всех районах Подмосковья началась установка контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин. Синими баками уже обеспечены три муниципалитета.


#россия #РЕФОРМА #мусор
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