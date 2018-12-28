Путин встретит Новый год в кругу родных и близких

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Президент РФ Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретит 2019 год дома в окружении своих родных и близких. Традиционно глава государства, как и вся страна, посмотрит по телевизору своё поздравление с наступающим Новым годом.

При этом до последних минут уходящего года у российского лидера запланированы рабочие встречи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что все переговоры, которые намечены на 31 декабря, важны, отменить их невозможно.

По его словам, среди событий, которые Путин посетит в канун Нового года, есть и новогодние спортивные мероприятия.

Пресс-секретарь Путина назвал важным визитом запланированный на 29 декабря приезд президента Белоруссии Александра Лукашенко.

2018 год Путин также встретил в кругу семьи, а в первых числах января ездил отдохнуть на пару дней в Сибирь.

Как сообщал News.ru, жителей и гостей столицы попросили не использовать пиротехнику на Красной площади в новогоднюю ночь. Также на главной площади России убедительно рекомендуют отказаться от употребления алкогольных напитков, в том числе шампанского. Такие же рекомендации даны и для остальных мест массовых гуляний в Москве.