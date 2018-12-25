Путин исполнил четвёртую детскую мечту

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Ил-96−300

Президент РФ Владимир Путин исполнил желание четвёртого тяжелобольного ребёнка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт № 1 — Ил-96−300.

«Это самый секретный самолёт страны, попасть на него для меня честь», — сказал Каипкулов после экскурсии журналистам.

Прилетевшего в Москву из Башкирии вместе с мамой мальчика впечатлил комфорт, с которым летает глава государства, но самое яркое впечатление у него осталось от кабины пилотов.

Пятого декабря во время посещения форума добровольцев России Путин пообещал волонтёрам исполнить желания пяти тяжелобольных детей из проекта «Мечтай со мной». Он уже организовал экскурсию по киностудии «Мосфильм» для Вероники, полёт на вертолёте над Санкт-Петербургом — для Артёма, а Регине дал интервью.

Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин исполнил мечту юной россиянки Регины Парпиевой. Девочка мечтала об интервью с первым лицом государства. Разговор длился 20 минут. Политик рассказал о музыкальных предпочтениях, о самых значимых, по его мнению, событиях уходящего года, о своём новогоднем желании и подарке.