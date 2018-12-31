Открылась главная площадка «Путешествия в Рождество»

https://news.ru/storage/news/e9dcb61ff3d851370d2c2b65b20ba712/116aea70-2361-4192-ac79-5857b2dff3ec_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Тверская улица Москвы станет пешеходной на три дня из-за спектаклей, цирковых шоу и мастер-классов. Там открылась главная площадка столичного фестиваля «Путешествие в Рождество».

В 2018 году тема мероприятия — «Новый год моего детства». В частности, на Тверской с 31 декабря по 2 января можно будет узнать о традициях празднования Нового года с 1950-х годов, сообщает «Москва 24».

Фестиваль проходит в столице с 14 декабря по 13 января. Впервые в его рамках состоится 72 ледовых шоу от известных российских фигуристов, а также откроется площадка для кёрлинга на Новом Арбате.

Ранее News.ru писал, что жители Дальнего Востока России первыми в стране встретили Новый год. Там 1 января наступило уже в 15 часов по московскому времени. На главной площади столицы Чукотского автономного округа — Анадыря пройдут танцевальные и песенные конкурсы, а поздравлять местных жителей выйдут Дед Мороз и Снегурочка.