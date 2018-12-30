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Продажу алкоголя в Москве ограничат на время праздников

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Власти Москвы предупредили жителей и гостей столицы об алкогольных ограничениях в период новогодних праздников.

В частности, будет введён полный запрет на пронос и употребление спиртных напитков в местах проведения массовых мероприятий в центре города. Речь идёт об улицах и площадях вокруг Кремля, а также парке «Зарядье». С 31 декабря по 2 января включительно там будет действовать особый режим досмотра. Помимо алкоголя к проносу запретят и пиротехнику. Кроме того, купить горячительное в близлежащих магазинах также будет нельзя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ранее News.ru писал о том, что американские учёные обнаружили целебные свойства алкоголя.


#москва #запрет #алкоголь #новыйгод
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