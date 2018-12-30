Продажу алкоголя в Москве ограничат на время праздников

https://news.ru/storage/news/ddeaa6043cbd0dd67536d0b15d1b5bd6/6cf8a879-54fd-458a-bbe0-25c7ef3c53fa_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Власти Москвы предупредили жителей и гостей столицы об алкогольных ограничениях в период новогодних праздников.

В частности, будет введён полный запрет на пронос и употребление спиртных напитков в местах проведения массовых мероприятий в центре города. Речь идёт об улицах и площадях вокруг Кремля, а также парке «Зарядье». С 31 декабря по 2 января включительно там будет действовать особый режим досмотра. Помимо алкоголя к проносу запретят и пиротехнику. Кроме того, купить горячительное в близлежащих магазинах также будет нельзя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ранее News.ru писал о том, что американские учёные обнаружили целебные свойства алкоголя.