Пригожин вновь готовит новогодний приём в Кремле

Компания МСК, которая в уходящем году обслуживает новогодний прием президента России, связана с бизнесменом Евгением Пригожиным — как и предыдущий поставщик «Конкорд М».
Это выяснила Русская служба Би-би-си.
Журналисты зашли на сайт Mail.ru и воспользовались функцией восстановления пароля для адреса, указанного в контракте, подписанном МСК с управлением делами президента. Выяснилось, что МСК указала почту на домене concord-moscow.ru, принадлежащем «Конкорд М», в качестве резервной.
Телефон, на который был зарегистрирован электронный адрес, указан в справочниках как контактный номер «Конкорд Кейтеринг». Ответивший на вызов человек подтвердил журналистам, что номер принадлежит обеим компаниям.
Однако в пресс-службе группы «Конкорд» сообщили, что компания не участвовала в организации приема и не связана с МСК.
Ранее News.ru писал о том, что компания Пригожина «Конкорд М» впервые за пять лет не будет обслуживать кремлёвский новогодний приём. В Государственном Кремлёвском дворце в эти новогодние каникулы состоится более 40 праздничных представлений, их посетят около 200 тыс. человек. Подготовка к новогоднему представлению началась ещё летом.