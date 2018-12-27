Пригожин вновь готовит новогодний приём в Кремле

https://news.ru/storage/news/c930454f106b6742262ea1870dfe95b8/b035b0fa-bd0b-4e9d-8341-bcbef8467c58_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Компания МСК, которая в уходящем году обслуживает новогодний прием президента России, связана с бизнесменом Евгением Пригожиным — как и предыдущий поставщик «Конкорд М».

Это выяснила Русская служба Би-би-си.

Журналисты зашли на сайт Mail.ru и воспользовались функцией восстановления пароля для адреса, указанного в контракте, подписанном МСК с управлением делами президента. Выяснилось, что МСК указала почту на домене concord-moscow.ru, принадлежащем «Конкорд М», в качестве резервной.

Телефон, на который был зарегистрирован электронный адрес, указан в справочниках как контактный номер «Конкорд Кейтеринг». Ответивший на вызов человек подтвердил журналистам, что номер принадлежит обеим компаниям.

Однако в пресс-службе группы «Конкорд» сообщили, что компания не участвовала в организации приема и не связана с МСК.

Ранее News.ru писал о том, что компания Пригожина «Конкорд М» впервые за пять лет не будет обслуживать кремлёвский новогодний приём. В Государственном Кремлёвском дворце в эти новогодние каникулы состоится более 40 праздничных представлений, их посетят около 200 тыс. человек. Подготовка к новогоднему представлению началась ещё летом.