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Новый год в поездах встретят 73 тысячи россиян

Киселев Сергей/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

31 декабря в путешествие на поездах дальнего следования отправятся почти 200 тысяч россиян, почти треть из них встретят Новый год в пути. В РЖД подготовили для новогодних путешественников приятные сюрпризы.

«В ночь с 31 декабря на 1 января начальники поездов поздравят пассажиров по громкой связи, детей (до 10 лет) будут ждать сладкие угощения, а в вагонах-ресторанах пассажирам будет предложено специальное праздничное меню», — сообщили в РЖД.

Сладкие новогодние подарки получат также маленькие пассажиры поездов «Сапсан» и «Аллегро».

Ранее News.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв запустили движение скоростных пригородных поездов между Москвой и Одинцово. Данный участок заработал в рамках проекта Московских центральных диаметров (МЦД). Запуск был осуществлён за счёт строительства третьего главного пути. До конца следующего года планируется достроить четвёртый главный путь и открыть линию наземного метро МЦД-1 Одинцово — Лобня, протяжённость которой составит 52 км.


#поезда #ржд #новыйгод
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