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Новогодняя почта метро приняла тысячи писем Деду Морозу

Gennadii Khameliyanin/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Сервисом по отправке поздравительных открыток и писем Деду Морозу, работавшем в течение двух недель в московском метро и на МЦК, воспользовались свыше шести тысяч пассажиров.

Акция проводилась столичным метрополитеном совместно с «Почтой России». На 13 станциях подземки и пяти станциях МЦК были размещены стойки «Живое общение», с которых все желающие могли отправить поздравления с Новым годом своим родным и близким, а также послания в Великий Устюг.

С 14 по 28 декабря новогодняя почта обработала более трёх тысяч поздравительных открыток и примерно такое же количество писем Деду Морозу от юных пассажиров, рассказали АГН «Москва» в пресс-службе метрополитена.

Ранее News.ru опубликовал рейтинг популярности станций московской подземки в новогоднюю ночь. Первое место заняла станция «Охотный ряд», на втором расположилась «Пушкинская», а замкнула тройку лидеров «Площадь Революции».


#москва #метро #новыйгод
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