Новогодний транспорт запустили в Москве

https://news.ru/storage/news/ceb7561a4c7b3b3f2fef121b2b5fd90d/8d06f407-707d-440a-b17e-9d29e26ed738_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Шесть новогодних трамваев, два электробуса и 16 вагонов метро запустили в столице. Нарядный транспорт будет курсировать по городу до середины января.

«Всего в праздники москвичей будут перевозить 24 тематических трамвая, электробуса и поезда метро», — сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

Кроме того, празднично оформлены уже около тысячи остановок наземного транспорта столицы, станции метро и МЦК.

Ранее News.ru писал, что в Москве в предновогодние дни ожидается снег и минус 3−6 градусов, а 1 января температура воздуха поднимется до минус 2−3 градусов. Циклоны принесут потепление ещё в несколько регионов России.