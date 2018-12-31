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Новогодние каникулы космонавта Кононенко будут короткими

Валерий Шарифулин/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Космонавт Олег Кононенко, который в настоящее время находится на орбите Земли в составе экипажа МКС, в отличие от большей части россиян, будет отдыхать в новогодние праздники всего несколько дней.

Роскосмос предоставил ему только три выходных – с 30 декабря по 1 января. 

«Со второго января он переходит к обычному рабочему графику», - рассказали в ведомстве РИА Новости.

Накануне Кононенко поздравил соотечественников с наступающим Новым годом и отметил, что на орбите особенно остро чувствуется важность таких понятий, как «дом, семья, счастье близких». Он также добавил, что экипаж МКС встретит Новый год полтора десятка раз, поскольку один виток станции вокруг Земли составляет порядка 90 минут.

Ранее News.ru сообщил о том, что российский космонавт остался без новогодних подарков. Авария ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» не позволила доставить на орбиту посылку, в которой находились любимые конфеты Кононенко, ягоды, орешки, кетчуп и горчица.


#россия #космос #МКС
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