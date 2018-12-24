Новогодние игрушки мастерили пассажиры метро в Москве

Московский метрополитен в предновогодние дни провёл мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. Акция прошла на станции «Тургеневская», в ней приняли участие 150 владельцев карт «Тройка"-"Город».
Пассажиров учили мастерить игрушки возле ёлки из использованных билетов «Единый», длилось мероприятие четыре часа. Давали уроки профессиональные педагоги, сообщает пресс-центр столичной подземки.
Москвичей и гостей столицы знакомили с техникой мраморирования пластиковых ёлочных шаров, а при помощи 3D-ручки научили делать снежинки. Отдельные мастер-классы прошли для подопечных Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов.
Ранее News.ru сообщал, что уникальное новогоднее дерево — азалиевая ёлка с алыми бутонами — расцвело в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Посетители могут увидеть растение в Выставочной оранжерее.