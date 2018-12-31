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Российские моряки встретят Новый год в боевых походах

studio204/ Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Экипажи нескольких десятков кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота России будут встречать Новый год в дальней морской и океанской зоне. Тем не менее моряки отведают традиционный салат оливье и получат подарки от Деда Мороза.

Специалисты службы снабжения разработали специальное новогоднее меню для моряков. В него, наряду с праздничным салатом, входят фрукты и сладкая выпечка, сообщает пресс-служба Минобороны России.  

В частности, отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» будет встречать Новый год в Тихом океане. Поход начался еще 1 октября. За это время российские корабли посетили порты девяти стран, военно-морской парад, посвященный 70-летию ВМС Республики Корея, и провели ряд учений.

Ранее News.ru писал о том, что водолазы-глубоководники Тихоокеанского флота погрузились на рекордную глубину в 416 метров. Главком ВМФ адмирал Владимир Королёв отметил, что достижение моряков свидетельствует о высоком уровне их профессиональной подготовки и личном мужестве.


#россия #новыйгод #моряки
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