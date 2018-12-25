Москвичей призывают сдавать ели после НГ

https://news.ru/storage/news/3fadadbb3ab610cc2600c6ed8dce00bc/4ca84f4c-d91f-4e66-b052-8311cc265fb3_850.jpg Авилов Александр/АГН "Москва"

Работа елочных базаров в Москве

В столице откроют пункты сбора новогодних елей. Это ежегодная акция «Елочный круговорот», направленная на правильную утилизацию деревьев.

Как отмечают специалисты, на обычных свалках, куда попадают после праздников ели, нет условий для их естественного разложения, следовательно, органические вещества не могут вернуться в почву. Поэтому было принято решение собирать елки и отвозить на утилизацию, в процессе переработки из них сделают щепу и используют для компостирования и производства почвогрунтов, а также для обустройства вольеров для животных.

Более 470 пунктов сбора новогодних елок будут работать в Москве с 9 января до 1 марта 2019 года. Все они бесплатные, но есть условие — принимают деревья без игрушек.

Ранее News.ru писал, что московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь. Для пассажиров будут доступно метро, МЦК и наиболее востребованные маршруты автобусов и троллейбусов.